Из эпицентра взрыва: видео промзоны завода «Кристалл» в Дзержинске

В результате двойного взрыва и последующего возгорания в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» в Дзержинске пострадали 85 человек. «Звезда» публикует видео из промзоны предприятия.

На кадрах видно большое количество машин скорой помощи, пожарных и полиции возле проходной завода. Также на видео снято предприятие НИПОМ, которое находится напротив «Кристалла». По словам охранников, из-за взрыва у них выбило все окна, хотя это были пластиковые установки.

Площадь пожара, возникшего после взрыва, составила 100 квадратных метров. В его тушении участвовало более 400 пожарных и 50 единиц техники.

На данный момент 16 человек находятся в больнице, а остальные получили амбулаторную помощь. Однако губернатор Нижегородской области Глеб Никитин не исключает, что количество раненых может увеличиться.

Последствия взрыва затронули не только саму промзону, но и близстоящие дома. Так, почти в сотне образовательных учреждений были выбиты окна, с такой же проблемой столкнулись владельцы квартир.

По факту нарушения правил промышленной безопасности СК РФ возбудил уголовное дело. В трех ближайших поселках объявлен режим ЧС.

Ранее стало известно, что днем ранее, 31 мая, руководитель «Кристалла» был отстранен от должности за систематические нарушения промышленной безопасности.