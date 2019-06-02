«Ангелы» взлетели в небо: в Донецке почтили память погибших детей

В Международный день защиты детей в Донецке прошла акция «Ангелы», посвященная погибшим детям Донбасса.

Почтить память погибших детей пришли тысячи людей в центр города. Присутствующие выпустили в небо 2000 светящихся шаров и бумажных фонариков, выстроившись на мосту через городской пруд в парке культуры и отдыха имени Щербакова.

Известно, что со времени начала военных действий в Донбассе погибло более 240 детей, а еще 56 – пропали без вести.

В Донецке эта акция проходит ежегодно первого июня уже третий год подряд. В России акцию «Ангелы» в этот раз провели в 13 регионах.