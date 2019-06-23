В Невском районе Петербурга произошел крупный пожар: видео

В Санкт-Петербург в на улице Профессора Качалова произошел крупный пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по городу.

По информации ведомства, огонь вспыхнул в трехэтажном здании на площади 1000 квадратных метров. К его тушению были привлечены 19 единиц техники и 60 человек личного состава.

В 05:13 мск горение было локализовано. К настоящему моменту сведений о пострадавших или погибших не поступало.