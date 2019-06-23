Пьяный водитель на джипе въехал в толпу людей в Китае: видео

Нетрезвый мужчина на внедорожнике въехал в толпу пешеходов в китайском городе Чунцин. В результате инцидента погибли четыре человека, более 10 получили травмы разной степени тяжести. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление местной полиции.

По сообщениям стражей порядка, 42-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль личного транспортного средства, после чего он сбил около 20 человек, находившихся на его пути, и протаранил несколько машин.

В настоящий момент виновник происшествия задержан полицией. Пока правоохранителям не удалось выяснить, сбил ли он людей специально либо в силу своего состояния не заметил их на дороге.

Ранее в Сети было опубликовано видео, как в Чувашии автомобиль на бешеной скорости снес гужевую повозку с людьми.