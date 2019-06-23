Tesla на 300 метров протащила 130-тонный самолет: видео

Автомобиль Tesla Model X сумел протянуть Boeing на 300 метров и заслужил попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Видеозапись испытания электрокара была опубликована на Youtube.

Многие автовладельцы считают, что работающие на электричестве машины не имеют такой мощности, как их бензиновые «братья». Однако то, что продемонстрировала Tesla Model X, протащив 130-тонный самолет, заставит их усомниться в этой точке зрения.

Как пишет издание Anonsens, согласно правилам фиксации рекордов, он был повторен два раза. Теперь можно с полной уверенностью говорить, что данный электрокар является самым мощным из ныне существующих.