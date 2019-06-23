Алибасов-младший рассказал о планах на квартиру отца

Бари Алибасов-младший, сын продюсера Бари Алибасова, заявил, что не претендует на квартиру отца.

«Пап, я не хочу квартиру у тебя отобрать, все хорошо. Я очень рад, что ты вернулся», - заявил он в эфире телеканала «Россия-1».

Вместе с тем Алибасов-младший добавил, что первый раз после инцидента видит своего отца в адекватном состоянии. При этом он обрадовался тому, что к продюсеру возвращается память.

Алибасову понадобилась срочная медицинская помощь после отравления средством для прочистки труб: продюсер перепутал бутылку с бытовой химией с питьевым йогуртом и выпил содержимое. В результате он получил сильнейшие ожоги пищевода, желудка, кишечника и дыхательных путей. За его жизнь боролись реаниматологи НИИ имени Склифосовского.

Врачи были вынуждены на несколько дней погрузить продюсера в состояние медикаментозного сна, чтобы тот не испытывал мучительных болей. Одиннадцатого июня медики привели Алибасова в чувство, а чуть позже выписали из больницы.

В настоящее время продюсер проходит курс реабилитации и планирует отправится в Казахстан для завершения лечения.