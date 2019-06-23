Порошенко поел плов из пластиковой посуды и погрустнел: видео

Экс-президент Украины Петр Порошенко со своей супругой попробовал плов в ЖК «Крымский квартал» в Киеве. Политик опубликовал кадры с мероприятия на своей странице в Facebook.

При этом, как видно на снимках, которые публикует портал Strana.ua, Порошенко ел плов из одноразовой пластиковой посуды. И, судя по фотографиям, блюдо политику понравилось не очень: и он, и его супруга показаны с весьма недовольными лицами.

Однако же в социальной сети Порошенко отметил, что он остался доволен происходящим.

«Очень теплая и дружеская встреча в Крымском квартале! Здесь живут волонтеры, активисты, ветераны - люди, которые собственными руками меняют Украину», - написал он.

Порошенко приехал туда со своей супругой и охранниками по приглашению крымского волонтера Михаила Джамаля.