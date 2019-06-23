ДНР: полковник ВСУ насмерть забил свою подчиненную

Полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) жестко избил подчиненную, после чего женщина скончалась. Об этом сообщил глава пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«Главный оперативный дежурный командного пункта штаба ООС в приступе ярости избил женщину-военнослужащую, которая впоследствии от полученных травм скончалась», - отметил он.

Безсонов подчеркнул, что украинское командование тщательно скрывает данный факт от огласки. Его заявление было опубликовано на официальном сайте ДНР.

«Волна неуставных взаимоотношений и низкого уровня морально-психологического состояния, которая захлестнула украинских военнослужащих, дошла и до офицерского состава штабов ВСУ», - добавил он.

В настоящее время в отношении полковника возбуждено уголовное дело.

Буквально накануне в ВСУ вновь произошел конфликт, который едва не закончился трагично: пьяный украинский командир открыл огонь по своим подчиненным, пытавшимся покинуть позиции. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Троицкое.