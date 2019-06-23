«Федерацию» запустят на орбиту при помощи «Ангары-А5В»

Новый российский космический корабль «Федерация» сможет выводиться на орбиту ракетой-носителем «Ангара-А5В». Об этом говорится в материалах, распространенных Роскосмосом на Международном авиакосмическом салоне в Ле Бурже.

«Ангара-А5В» - тяжелая ракета с кислородно-водородным разгонным блоком. Ожидается, что ракета будет построена к 2026 году, а в середине 2027 года может быть произведен ее первый запуск.

Взлетная масса ракеты «Ангара-А5В» составляет около 815 тонн. Полезная нагрузка при выводе на орбиту 200 километров с космодрома Плесецк - около 37,5 тонны.

«Федерация» - многоразовый пилотируемый космический корабль нового поколения, который придет на смену кораблям серий «Союз» и «Прогресс».

В 2015 году «Роскосмос» показал композитную карбоновую капсулу «Федерации» на авиасалоне МАКС.

Первый испытательный полет корабля нового поколения по плану должен состояться в 2022 году. Затем, в 2023-м, «Федерация» полетит к МКС в беспилотном режиме, а в 2024-м - с экипажем на борту.