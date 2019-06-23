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Минтранс РФ назвал сумму грузинского долга

Роман Захаров
04:30 23.06.2019
Грузинская сторона признала задолженность еще в 2008 году, но с тех пор так и не погасила ее.
Минтранс РФ назвал сумму грузинского долга
© Фото: Leonid Faerberg, globallookpress

В Министерстве транспорта РФ назвали сумму долгов грузинской стороны за аэронавигационную деятельность перед российской компанией «Госкорпорация по организации воздушной деятельности».

«Общая сумма задолженности грузинской стороны (без учета накопившихся пени) составляет 792 543,19 долларов США и 592 251,95 рублей. Грузинская сторона признала задолженность еще в 2008 году, но с тех пор так и не погасила ее», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее президент РФ Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать из России в Грузию с 8 июля 2019 года. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте Кремля. 

Данный запрет связан с беспорядками, которые начались в Грузии накануне.

Напомним, в четверг, 20 июня, улицы Тбилиси захлестнула волна протестов. Демонстранты штурмовали здание парламента и выступали против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

В результате столкновений с полицией пострадали сотни человек. Спецназ Грузии открыл по протестующим стрельбу резиновыми пулями и применил слезоточивый газ. 

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