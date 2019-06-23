На Украине заявили о критическом дефиците газа
Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в своих хранилищах. Об этом пишет РИА Новости.
По сообщениям информагентства, в настоящее время в хранилищах компании находится 152 млн кубометров газа. При этом месячная потребность Украины составляет 240 млн кубометров газа.
В «Укртрансгазе» обратили внимание на то, что для обеспечения работы технологического оборудования, собственных нужд и балансировки системы на летний период понадобится приблизительно 720 миллионов кубометров газа.
Также сообщается, что у корпорации не получилось провести тендеры на закупку 880 млн кубометров газа из-за отсутствия предложений.
В этой связи в «Укртрансгазе» считают, что существует реальная опасность возникновения чрезвычайной ситуации на Украине.