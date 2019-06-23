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На Украине заявили о критическом дефиците газа

Роман Захаров
04:11 23.06.2019
В «Укртрансгазе» считают, что существует реальная опасность возникновения чрезвычайной ситуации на Украине в связи с нехваткой голубого топлива.
На Украине заявили о критическом дефиците газа
© Фото: Jan Koller, CTK, Globallookpress

Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в своих хранилищах. Об этом пишет РИА Новости.

По сообщениям информагентства, в настоящее время в хранилищах компании находится 152 млн кубометров газа. При этом месячная потребность Украины составляет 240 млн кубометров газа.

В «Укртрансгазе» обратили внимание на то, что для обеспечения работы технологического оборудования, собственных нужд и балансировки системы на летний период понадобится приблизительно 720 миллионов кубометров газа.

Также сообщается, что у корпорации не получилось провести тендеры на закупку 880 млн кубометров газа из-за отсутствия предложений.

В этой связи в «Укртрансгазе» считают, что существует реальная опасность возникновения чрезвычайной ситуации на Украине.

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