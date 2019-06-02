Украинского капитана столкнувшегося с туристическим катером судна в Будапеште арестовали

Капитан судна, которое столкнулось с туристическим катером в центре Будапешта, арестован на один месяц. Заключенным оказался 64-летний мужчина из Одессы Юрий, его фамилия не называется.

Напомним, в результате столкновения туристический катер перевернулся и быстро затонул недалеко от здания парламента Венгрии на реке Дунай. Трагедия произошла 29 мая. На борту находилось 33 пассажира, которые являются гражданами Южной Кореи, и два члена экипажа. По последним данным, семерых удалось спасти, семеро погибли, еще 21 человек числятся пропавшими.

По информации издания Borsonline, Юрий не признает обвинений в халатности, которая привела к человеческим жертвам. Суд постановил, что мужчина может быть освобожден под залог в 15 миллионов форинтов (около 45 тысяч евро). Однако сторона защиты подала апелляцию.