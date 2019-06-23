Трамп заявил, что не отзывал указ об ударе по Ирану

Президент США Дональд Трамп не отменял своего приказа о нанесении удара по Ирану, а лишь приостановил его действие. Об этом американский лидер написал в Twitter.

«Я никогда не отзывал приказ о нанесении удара по Ирану, как неправильно сообщается, я всего лишь не дал ему ходу на этом этапе», - заявил президент США.

Ранее Дональд Трамп заявил, что был готов отдать приказ о нанесении ударов по трем объектам в Иране, в ответ на уничтожение иранскими военнослужащими американского беспилотника, однако за 10 минут до начала операции, президент США изменил свое намерение.

Накануне в Иране сообщили о сбитом в провинции Хормозган БПЛА США Global Hawk. Первоначально в Центральном командовании вооруженных сил Соединенных Штатов заявили, что никаких американских беспилотников над Ираном не было, однако позже иранские военные опубликовали кадры, показывающие, по их словам, запуск ракеты, сбившей Global Hawk.