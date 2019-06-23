«Придется дать русским больше скидок»: в Грузии обсудят варианты привлечения граждан РФ

В понедельник, 24 июня, представители гостиничной индустрии Грузии проведут заседание, темой которого станет решение властей России о запрете прямых рейсов между странами с 8 июля. Об этом заявил глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.

По его словам, на заседании будут обсуждены планы на будущее.

«Уверен, что, несмотря на запреты, российские туристы все равно приедут, и им необходимо предоставить еще больше скидок, чем было. Это мое личное мнение, но решение должно быть принято совместное», - цитирует Алавердашвили бизнес-агентство BM.ge.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что туристы из России любят эту страну и они должны приезжать в эту страну.

Президент РФ Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать из России в Грузию с 8 июля 2019 года. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте Кремля. Данный запрет связан с беспорядками, которые начались в Грузии накануне.

В четверг, 20 июня, улицы Тбилиси захлестнула волна протестов. Демонстранты штурмовали здание парламента и выступали против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

В результате столкновений с полицией пострадали сотни человек. Спецназ Грузии открыл по протестующим стрельбу резиновыми пулями и применил слезоточивый газ.