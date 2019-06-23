МИД Польши поддержал антироссийские протесты в Грузии

В Польше на официальном уровне поддержали антироссийские протесты в Грузии.

В соответствующем заявлении польского МИДа говорится, что протесты считают понятными.

«Мы считаем понятными выражения недоверия и возмущения, вызванные присутствием Российских депутатов в парламенте Грузии и председательством на сессии Межпарламенской ассамблее православия (МАП) Сергея Гаврилова», - говорится в сообщении.

Напомним, приостановка авиаперелетов в Грузию последовала после того, как страну захлестнули акции протеста. Митингующие в центре Тбилиси выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.