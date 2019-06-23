Зурабишвили заявила, что россияне «должны приезжать» в Грузию

Туристы из России любят Грузию и они должны приезжать в эту страну. Такое заявление сделала грузинский лидер Саломе Зурабишвили, подчеркнув, что политикам следует решать проблемы.

«Туристы (из России - прим. ред.) должны продолжать приезжать, поскольку любят Грузию, а политики должны решать проблемы, лежащие в основе произошедшего», - сказала президент Грузии в интервью телеканалу Euronews.

Ранее президент РФ Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать из России в Грузию с 8 июля 2019 года. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте Кремля.

Данный запрет связан с беспорядками, которые начались в Грузии накануне.

Напомним, в четверг, 20 июня, улицы Тбилиси захлестнула волна протестов. Демонстранты штурмовали здание парламента и выступали против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

В результате столкновений с полицией пострадали сотни человек. Спецназ Грузии открыл по протестующим стрельбу резиновыми пулями и применил слезоточивый газ.