Умный пес самостоятельно решил зайти в аптеку, чтобы вылечить лапу: видео
Животное самостоятельно указало персоналу аптеки, в чем нужна помощь.
© Видео: Bilinmeyen Gerçekler, Facebook © Фото: Bilinmeyen Gerçekler, Facebook
В столице Турции на камеру видеонаблюдения попал необычный случай: проходящая по улице собака самостоятельно решила зайти в аптеку, чтобы подлечить лапу.
Как видно на ролике, опубликованном в Facebook, незваного гостя в здании встретил другой четвероногий пес. После этого к собаке подошла женщина, причем животное проявило удивительную сообразительность: пес сам подал болезненную лапу.
Также на ролике показано, как женщина помогает псу, обрабатывая конечность медикаментами. Что произошло дальше и осталась ли собака в аптеке - неизвестно.