Умный пес самостоятельно решил зайти в аптеку, чтобы вылечить лапу: видео

В столице Турции на камеру видеонаблюдения попал необычный случай: проходящая по улице собака самостоятельно решила зайти в аптеку, чтобы подлечить лапу.

Как видно на ролике, опубликованном в Facebook, незваного гостя в здании встретил другой четвероногий пес. После этого к собаке подошла женщина, причем животное проявило удивительную сообразительность: пес сам подал болезненную лапу.

Также на ролике показано, как женщина помогает псу, обрабатывая конечность медикаментами. Что произошло дальше и осталась ли собака в аптеке - неизвестно.