СМИ: Неймара обвинили в изнасиловании
По словам журналистов, звезда футбола напал на девушку в одном из парижских отелей.
© Фото: Anthony BIBARD, via www.imago-im www.imago-images.de , Globallookpress
Нападающего сборной Бразилии по футболу и игрока французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар обвинили в изнасиловании.
По данным GloboEsporte, во время своего пребывания в Париже футболист изнасиловал некую девушку, чье имя не называется. Как сообщают журналисты, инцидент произошел 15 мая.
После потерпевшая подала заявление в полицию. Отмечается, что к правоохранителям девушка обратилась уже в Бразилии, так как побоялась регистрировать дело не в своей стране.
Представители Неймара появившиеся слухи никак не прокомментировали.