СМИ: Неймара обвинили в изнасиловании

Нападающего сборной Бразилии по футболу и игрока французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар обвинили в изнасиловании.

По данным GloboEsporte, во время своего пребывания в Париже футболист изнасиловал некую девушку, чье имя не называется. Как сообщают журналисты, инцидент произошел 15 мая.

После потерпевшая подала заявление в полицию. Отмечается, что к правоохранителям девушка обратилась уже в Бразилии, так как побоялась регистрировать дело не в своей стране.

Представители Неймара появившиеся слухи никак не прокомментировали.