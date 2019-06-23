Названа дата первого полета Crew Dragon с экипажем к МКС

Первый космический корабль Crew Dragon с экипажем на борту будет запущен на Международную космическую станцию (МКС) 15 ноября.

«Старт первого корабля Crew Dragon с экипажем по новому плану намечается на 15 ноября», - цитирует сообщение РИА Новости.

В частности, первым экипажем станут астронавты NASA Роберт Бенкен и Дуглас Херли. Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС в марте этого года: он планировался еще на конец сентября, но был перенесен из-за взрыва при испытании системы аварийного спасения корабля на мысе Канаверал.

Американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle была выведена из эксплуатации в 2011 году. После этого экипажи на МКС доставлялись исключительно российскими кораблями «Союз».

В настоящее время в США разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX и от компании Boeing.