Обещали вернуться: тысячи митингующих в Грузии анонсировали продолжение «мирной акции»

Тысячи митингующих, которые в ночь на воскресенье, 23 июня, передвинулись от здания парламента Грузии к офису правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия». После этого протестующие разошлись по домам, предварительно спев гимн страны.

Как отметил один из спикеров субботнего митинга Шота Дигмелашвили в интервью телеканалу Pirveli, участники акции еще планируют вернуться.

«На сегодня мы расходимся, однако завтра встречаемся у парламента вновь в 19:00 (18:00 мск), чтобы опять продолжить "мирную акцию"», - заявил он.

Вместе с тем участники акции поблагодарили полицейских за обеспечение безопасности и извинились за то, что из-за их шествия правоохранителям пришлось выдвинуться к месту митинга, чтобы обеспечивать там безопасность.

В Грузии под административным арестом оказался 121 человек из более чем 300 задержанных накануне в ходе массовых беспорядков у стен парламента. Все они были активными участниками антиправительственных выступлений, которые вспыхнули в Тбилиси 20 июня. Сначала демонстранты выступили против участия представителей российской делегации в заседании Межпарламентской ассамблеи православия, а потом стали требовать отставки правительства и назначения даты внеочередных парламентских выборов.

Тысячи людей перекрыли проспект Руставели и попытались штурмовать здание правительства. Бойцы спецназа попытались разогнать агрессивную толпу и применили для этого резиновые пули и слезоточивый газ. В результате массовых беспорядков пострадали более 240 человек.