В Тверской области катер с детьми столкнулся с берегом

В Тверской области на реке Нерль в районе населенного пункта Медвежье маломерное судно совершило наезд на берег. Об этом заявил начальник ЦУКС ГУ МЧС России по региону Николай Волков.

Всего в катере находились восемь человек. Шесть из них получили ранения. Погибших нет.

«На реке Нерль в Калязинском районе произошло столкновение катера с береговой чертой. В результате происшествия пострадали шесть человек. Из них один взрослый и пятеро детей. Для доставки пострадавших применялась санитарная авиация. Данное происшествие находится на контроле правительства Тверской области. МЧС РФ осуществляет контроль за доставкой детей в лечебные учреждения», - рассказал Волков.

По словам главы ЦУКС ГУ МЧС РФ по Тверской области, вертолет Ми-8 доставил троих детей в ЦРБ Калязинского района. Еще двое детей и взрослый автотранспортом доставлены в областную больницу.

Для ликвидации последствий происшествия были привлечены 13 человек и 5 единиц спецтехники.