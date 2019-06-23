Два американских военных самолета заметили у Крыма

Беспилотный летательный аппарат, а также самолет Военно-воздушных сил Соединенных Штатов были замечены у линии разграничения в Донбассе и у побережья Крыма, говорится на странице мониторингового ресурса PlaneRadar.

Американский дрон-разведчик RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04-2021 и позывным FORTE10 вылетел утром 23 июня с базы Сигонелла в Италии. Вылет состоялся в 07.40 по столичному времени, в 12.25 летательный аппарат провел разведку вдоль линии соприкосновения в Донбассе. После этого беспилотник направился к границам Крымского полуострова

В 19.55 патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon взлетел с того же самого и спустя полчаса приблизился к Севастополю.

Стоит отметить, что у побережья Крымского полуострова не раз замечали американские самолеты. Кроме того, летательные аппараты ВМС США в последнее время часто бывают и вблизи других российских регионов.