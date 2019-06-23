Крысы «захватили власть» в Британии: Елизавета II покинула Букингемский дворец

Королеве Великобритании Елизавета II пришлось покинуть свою резиденцию после того, как в Букингемском дворце обнаружились крысы и мыши, пишет The Sun.

Все началось с того, что один из грызунов вышел на кухню, где готовится еда для королевской семьи. После этого судебные чиновники вызвали специалистов по борьбе с вредителями.

Служба по дезинсекции провела дополнительное обучение для персонала дворца, в котором рассказало, что необходимо делать для предотвращения распространения крыс.

Издание отмечает, что грызуны являются большой проблемой для всего Лондона. Особенно грызуны облюбовали старые постройки, поэтому не удивительно, что вредители пришли и во дворец, который построили в 1703 году.