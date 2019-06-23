Путин не планирует встречаться с Зеленским на саммите G20

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что у Владимира Путина в графике саммита «большой двадцатки» в Осаке не запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили РИА Новости.

Ранее стало известно, что команда главы Украины готовится к встрече с российским президентом. Об этом сообщил депутат Верховной рады Михаил Поплавский.

Так же парламентарий добавил, что если встреча двух лидеров состоится, то Владимир Зеленский планирует поднять на ней вопросы конфликта на Донбассе и принадлежности Крыма.