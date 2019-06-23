Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На Украине потерпел крушение самолет Ан-2

Ян Брацкий
22:50 23.06.2019
Экипаж аварийного самолета успел покинуть кабину до его падения на землю и остался в живых.
На Украине потерпел крушение самолет Ан-2
© Фото: mnspoltava, facebook

На Украине потерпел крушение самолета Ан-2, принадлежащий одной из аграрных фирм. Инцидент произошел в Полтавской области во время обработки полей.

© mnspoltava, facebook

Пилот и бортинженер, находившиеся в кабине, получили травмы, но остались в живых, рассказал в эфире телеканал «112 Украина» спикер областного управления Национальной полиции Юрий Сулаев.  

«Возле села Млины упал самолет Ан-2. К счастью, пилот и бортинженер выпрыгнули до момента контакта самолета с землей. Они получили телесные повреждения, медицинская помощь им уже оказана», - рассказал Сулаев.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госслужбы по чрезвычайным происшествиям. Место падения самолета оцеплено полицией. От самого Ан-2 практические ничего не осталось, добавляет Сулаев.

© mnspoltava, facebook

По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.06.2019, 11:33
Пуск «Хризантемы-В» с новейшего Ми-28НМ: кадры первого применения самой мощной противотанковой ракеты в России
Дата23.06.2019, 19:00
Новейшие образцы вооружения показали в преддверии форума «Армия»
Дата23.06.2019, 07:03
На голых кулаках: Лобов одержал убедительную победу над Малиньяджи
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата23.06.2019, 11:33
Пуск «Хризантемы-В» с новейшего Ми-28НМ: кадры первого применения самой мощной противотанковой ракеты в России
Дата22.06.2019, 13:30
«Западный фронт. Операция Память». Документальный фильм
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:51 В стране и мире
Путин не планирует встречаться с Зеленским на саммите G20
22:50 В стране и мире
На Украине потерпел крушение самолет Ан-2
21:34 В стране и мире
Российская певица утонула после столкновения катеров на Волге
21:13 В стране и мире
Видео
Глава Rustavi2 сообщил о готовящемся штурме телеканала
20:25 В стране и мире
Видео
Грузинские хроники: как начались и к чему привели массовые протесты в Тбилиси
События дня
События дня
Беспорядки в Грузии
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Серфинг на мотоцикле: байкер проехался по Москве-реке и влетел в уток
Видео
Тюлени исполнили мелодию из культовой саги «Звездных войн»: видео
Видео
Шепелев объяснил, почему скрывает ото всех сына Фриске
Видео
Порошенко поел плов из пластиковой посуды и погрустнел: видео
Видео
Земля в иллюминаторе видна: жесткая посадка самолета в Нигерии попала на видео
Видео
«Усыпление» человека в костюме льва шокировало настоящих хищников: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.