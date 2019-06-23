На Украине потерпел крушение самолет Ан-2

На Украине потерпел крушение самолета Ан-2, принадлежащий одной из аграрных фирм. Инцидент произошел в Полтавской области во время обработки полей.

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Пилот и бортинженер, находившиеся в кабине, получили травмы, но остались в живых, рассказал в эфире телеканал «112 Украина» спикер областного управления Национальной полиции Юрий Сулаев.

«Возле села Млины упал самолет Ан-2. К счастью, пилот и бортинженер выпрыгнули до момента контакта самолета с землей. Они получили телесные повреждения, медицинская помощь им уже оказана», - рассказал Сулаев.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госслужбы по чрезвычайным происшествиям. Место падения самолета оцеплено полицией. От самого Ан-2 практические ничего не осталось, добавляет Сулаев.

© mnspoltava, facebook

По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта».