«Полицейский при исполнении» на авто переехал пьяных мужчин в Челябинске

Днем в городе Челябинске на улице Социалистическая случилось происшествие, которое повергло в шок всех жителей близлежащих домов.

На видео, которое сняли очевидцы, отчетливо видно, как водитель белых «жигулей» сбивает двух человек. Одного из пострадавших машина тянет за собой, но водитель не останавливается и газует, чтобы проехать дальше по лежащему на земле человеку.

По словам жены пострадавшего, мужчина сейчас находится в критическом состоянии в одной из больниц Челябинска. Она говорит, что колесо проехалось прямо по голове ее мужа и даже буксовало на нем. На данный момент врачи не могут сказать - выживет пострадавший или нет.

В паблике «Подслушано ЧМЗ» активно обсуждают эту трагедию. Пишут, что во дворе происходила пьяная разборка. Двое приставали к водителю автомобиля, обзывали его. Тот, в ответ, сел за руль своей машины и сбил обидчиков. При этом автолюбитель кричал, что он полицейский, майор, и находится при исполнении.

«Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством. Мужчина, 1954 года рождения, сотрудником полиции в данный момент не является», - сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

На данный момент ведутся все необходимые следственные мероприятия.