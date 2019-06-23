Юбилейный форум: последние приготовления в парке «Патриот» перед открытием «Армии-2019»

Все готово к открытию юбилейного форума «Армия-2019». За пять лет форум прошел гигантский путь и стал самым масштабным в мире мероприятием подобного формата.

В этом году на «Армии» ожидается целый парад новинок - 12 новейших образцов вооружения и военной техники, которые ранее никогда не демонстрировались. Вообще же чтобы обойти и увидеть все, что будет представлено - и нескольких дней будет мало, - но попробовать можно.

Одно из главных событий в жизни вооруженных сил России объединяет в себе фактически полномасштабные учения по всей стране и заключение выгодных контрактов.

Сегодня он известен далеко за пределами России, а пять лет назад - когда все только начиналось - для него предстояло с нуля выстроить целый город. Проложить километры железных дорог, фактически на болоте возвести современные павильоны. Специально для форума по сути и создавался парк «Патриот», ставший основной площадкой.

«Международные армейские игры», «Танковый биатлон» - все то, чем гордится наша страна, появились именно благодаря этой масштабной выставке, которая с каждым годом лишь расширяет охват.

Если в 2015 свою продукцию представляло немногим больше 800 российских и зарубежных компаний, то в этом году - их уже около трех тысяч. Почти в четыре раза выросло число экспонатов. Конгрессно-выставочный центр - в 15 раз больше Красной площади.

Новейшие и перспективные образцы российского вооружения, секретные разработки - до недавнего времени можно было увидеть лишь во время Парадов Победы. А теперь многие из них доступны широкой публике. И именно этим объясняется стремительно растущее число зарубежных участников. Пять лет назад на форуме «Армия» было всего 7 стран, а теперь - их уже за сотню.

В этом году основной интерес связан с демонстрацией возможностей зенитной ракетной системы С-350 «Витязь», которая заменит всем знакомые С-300, и новейшего комплекса ПВО «Панцирь-СМ» - на его вооружении будут стоять ракеты, обладающие вдвое большей дальностью стрельбы, но, главное, скоростью - до трех километров в секунду. Об этом Сергей Шойгу говорил на этой неделе на Коллегии Минобороны.

«В этом году завершена разработка зенитной ракетной системы С-350 с повышенными огневыми возможностями. В 2021 году планируется завершить создание зенитного ракетно-пушечного комплекса межвидового применения "Панцирь-СМ", а в 2022 году модернизацию системы противоракетной обороны Москвы», - заявил глава Минобороны

Вдвое больше увеличится и боекомплект самоходной артиллерийской установки «Лотос», опытный образец которой также представят на форуме «Армия».

Одно из перспективных направлений - развитие современных роботов и беспилотных летательных аппаратов.

Выставка достижений всего оборонного комплекса России - в первую очередь демонстрация военной мощи и операция наших ВКС в Сирии это наглядно показала. Ракета Х-101, хорошо зарекомендовавшая себя во время ударов по террористам, пользовалась большой популярностью среди иностранных гостей.

«Конечно, большая часть того, что мы здесь показываем, прошла проверку в боевых условиях, в борьбе с международным терроризмом. Мы рады тому, что большая часть подтвердила не только свои характеристики, но и самый современный уровень и самые современные достижения нашей оборонной промышленности и науки», - констатирует Сергей Шойгу.

Прошлым летом на выставку впервые привезли оружие террористов. Его захватили военнослужащие элитного формирования сирийской армии, а в 2017 на форуме открылись национальные павильоны.

Десятки двусторонних встреч и сотни деловых переговоров. Один из главных итогов форума - заключение многомиллиардных сделок. В прошлом году Минобороны закупило шесть новых истребителей «МиГ», два из которых уже поступили в войска.

Стабильным спросом российское оружие и техника пользуются по всему миру. Китай интересуют танки Т-90, Филиппины - наши подводные лодки, а Египет - вертолеты Ка-52 «Аллигатор».

Главное достоинство этого комплекса, дает свою характеристику глава оборонного ведомства РФ, заключается в том, что мы здесь показываем не только технику в статике, но и, естественно, в динамике. И можем показать все возможности этих машин на земле, в воздухе и в воде.

Только в прошлом году оценить наше оружие и технику в действии приехал почти миллион зрителей. В этом, по случаю юбилея, обещают особенно зрелищную программу. Всего - больше 250 единиц техники.

В 2015 форум «Армия» открывал лично Владимир Путин. В прошлом году сюда приезжал Эмир Кустурица, а еще этот парк называют военным Диснейлендом.

«Тут можно вообще полазить по танкам! Тут очень классно! И совсем не страшно», - с удовольствием заявляют посетители экспозиции.

Главная информационная площадка форума - специальная выездная студия телеканала «Звезда». Сюда приходят главные ньюсмейкеры и заместители министра обороны.

Сейчас в парке «Патриот» наводят последний лоск. Полируют до блеска технику, завершают монтаж выставочных экспонатов. До открытия форума «Армия-2019» остается всего два дня.