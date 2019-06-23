Российская певица утонула после столкновения катеров на Волге

Спасатели обнаружили тело утонувшей певицы Юлии Гольдиной. Девушка погибла в результате несчастного случая на реке Волга, подтвердил источник в экстренных службах региона.

По информации МЧС, трагедия произошла два дня назад в Самаре, когда в трехстах метрах от берега катер столкнулся с моторной лодкой.

Пассажиры лодки могли быть нетрезвы, уточнили в ведомстве. После удара, моторка камнем пошла на дно. Очевидцы происшествия вытащили из воды всех пострадавших, кроме одной девушки, которой и оказалась погибшая.

Сегодня ее тело обнаружили у берега и передали сотрудникам полиции. Ведется расследование происшествия.