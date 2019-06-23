Глава Rustavi2 сообщил о готовящемся штурме телеканала

Генеральный директор Ника Гварамия заявил, что правящая партия Грузии думает о захвате частной оппозиционной телекомпании сегодня ночью.

«Два источника, среди них высокопоставленный чиновник правящей партии, предоставили информацию, что ведутся переговоры о насильственном штурме телекомпании Rustavi2 сегодня ночью. У этой идеи есть и противники», - приводит слова Ники Гварамия телеканал Rustavi2.

Так же гендиректор добавил, что если власти Грузии осмелятся и издадут указ о штурме, то это может вызвать неконтролируемые процессы в стране.

При этом лидер партии «Грузинская мечта» Арчил Талаквадзе назвал абсурдом слова Ники Гварамия и заявил, что для СМИ в Грузии нет никакой угрозы.

«Это заявление сделано, чтобы поддержать дух протеста на митинге в Тбилиси. Никакая угроза никаким СМИ в Грузии не угрожает со стороны руководства. Рассказ Ники Гварамия - полный абсурд и дезинформация», - приводят слова Арчила Талаквадзе РИА Новости.

Ранее, стало известно, что в Тбилиси начались волнения. Протестующие вышли на улицы и начали штурм парламента, требуя отставки представителей правящей власти.