Мощный ураган обрушился на Сочи: видео

Жители Сочи сняли на видео ураган, обрушившийся на южный город. На кадрах, опубликованных в Instagram, видно, как небо озаряют вспышки молний, сопровождаемые раскатами грома. При этом идет проливной дождь и дует сильный ветер, который едва не сбивает с ног взрослого мужчину.

Как уверяют синоптики, такая погода для курорта не является аномальной. По данным специалистов, из-за особенностей рельефа и климата в Сочи выпадает осадков больше, чем, например, в Санкт-Петербурге.

Напомним, в ночь на 22 июня в Сочи прошел мощный ливень, который сопровождался сильными порывами ветра. После удара стихии многие улицы города оказались затопленными. В некоторых дворах ураган повалил деревья.