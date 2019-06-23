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Четверть века спустя: как Россия остановила грузино-абхазский конфликт

Юлия Шатилова
20:09 23.06.2019
Сегодня в Абхазии расквартирована единственная российская военная база, бойцы которой охраняют покой в республике и выполняют миротворческую миссию.
Четверть века спустя: как Россия остановила грузино-абхазский конфликт
© Фото: ТРК Звезда

На этой неделе исполнилось 25 лет с того момента, как российские миротворцы появились в зоне грузино-абхазского конфликта и стали там разъединительным барьером и гарантами мира.

В свете последних событий в Грузии эта историческая дата заиграла дополнительными красками. Местные жители до сих пор не забыли события тех лет и вспоминают шокирующие подробности.

Городок Очамчира первым принял на себя удар грузинской армии.  С разницей в пару месяцев умирали отцы и сыновья. Потому эту войну здесь называют не иначе как «отечественной».

Откуда столько жестокости - объясняет известный абхазский историк Станислав Лакоба. По приказу Шеварнадзе из тюрем и психбольниц Грузии были выпущены все, кто был способен держать в руках оружие. Из них наспех собрали отряды и отправили в Абхазию.

«Ну а кто они такие были? В основном из тюрем были освобождены люди, которым дали автомат и сказали идите, сами добывайте себе пищу. И начались грабежи», - рассказывает историк.

Конфликт назревал давно, добавляет профессор, даже в советские годы грузинам внушали, что именно они являются истинными хозяевами Абхазии. А с приходом к власти Шеварднадзе идея национального превосходства еще больше овладела умами.

«Грузия решила, что она может выйти из состава Союза, но при этом вместе с Абхазией. Хотя был принят закон относительно того, что автономия имеет право провести референдум и решить свою судьбу и с кем им быть. Но Грузия никак не могла этого понять. Они считали, что должна быть Абхазская АСР в составе республики Грузии, хотя ничего советского они не признавали», - говорит Станислав Лакоба.

Грузино-абхазская война длилась 413 дней и закончилась 30 сентября 1993 года. С этого дня начались тяжелые переговоры по урегулированию конфликта между Грузией и Абхазией.

Тогда министром иностранных дел Абхазии был Сократ Джинджолия и он представлял республику на подписании ставшего знаковым соглашения о прекращении огня и разъединение сил. Оно было подписано в Москве лишь в мае 1994 года.

«Переговоры происходили, конечно, весьма сложно. Постольку-поскольку наши намерения были совершенно разные и у грузин и у нас. С самого начала мы ставили вопрос о необходимости ввода в Абхазию миротворческих сил», - вспоминает бывший премьер.

Над документом работали десятки военных экспертов. В итоге было принято решение о создании 12-километровой зоны безопасности. Миротворцы действовали под эгидой СНГ, но фактически это были только российские военные.

«Миротворцы стояли с оружием в руках для того, чтобы подавить любую вспышку. Остановить любую агрессию. И конечно, выступать против России Грузия не могла. Так что само присутствие миротворцев обеспечивало мир», - приходит к выводу Джинджолия.

В итоге в нашпигованной минами буферной зоне между Грузией и Абхазией погибли больше сотни российских военных, в чьи обязанности входила поддержка режима невозобновления огня.

Каждый год 21 июня к памятнику российским миротворцам в Сухуме несут цветы. В этом году их больше чем обычно. Тем, кто 25 лет назад встал стеной между Абхазией и Грузией вручили медали от министерства обороны России. Награду учредил Сергей Шойгу.

Кавалер ордена Ленина, генерал-майор Закан Нанба вспоминает августовские события уже 2008 года. Тогда он командовал спецоперацией по освобождению Кодорского ущелья. О том, что Грузия готовится к агрессии, было известно задолго, но куда именно они бросят свои силы, в Абхазию или Южную Осетию, точной информации не было.

«Восьмого числа они там начали, мы здесь стояли, ждали. У нас была договоренность - наши президенты Южной Осетии и Абхазии договорились, если здесь нападут, то они там откроют второй фронт, а если на них - мы здесь», - рассказывает о тех событиях первый заместитель министра обороны Абхазии в 2008 году Закан Нанба.

События в Цхинвале изменили ситуацию в регионе. В итоге, в 2008 году Россия признала независимость Абхазии и вывела миротворцев. Теперь здесь дислоцируется седьмая военная база.

Это единственная российская военная база в Абхазии. Ее открыли, чтобы защищать суверенитет республики. На базе несут службу больше 3000 военнослужащих. Местные уверены, их присутствие здесь – гарантия мира и спокойствия.

Российских военнослужащих в Абхазии любят и уважают. Местные всегда готовы помочь, потому что знают – их защищает российская армия.

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