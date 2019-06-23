В Грозном неизвестный напал на сотрудников ДПС
Ответным огнем, который открыли сотрудники ДПС, нападавший был ликвидирован.
В Грозном неизвестный напали на полицейских у резиденции главы Чеченской республики. Информацию об инциденте «Звезде» подтвердил источник в правоохранительных органах.
По данным паблика «Северный Кавказ», ответным огнем, который открыли сотрудники ДПС, нападавший был ликвидирован.
«В Грозном совершено нападение на сотрудников ДПС, которые несли службу напротив резиденции главы Чеченской республики», - сообщают журналисты.
Авторы уточняют, что злоумышленник подъехал к резиденции на машине каршеринга, после чего начал стрелять по полицейским. Двое силовиков получили ранения.