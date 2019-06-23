Грузинские хроники: как начались и к чему привели массовые протесты в Тбилиси

С четверга, 20 июня, в Тбилиси не утихают уличные волнения. Все началось на заседании Межпарламентской Ассамблеи православия, которое проходило в Тбилиси. Встречу открывал президент организации, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, которого принимающая сторона посадила на центральное место парламента - на место спикера. Это вызвало у присутствующих негодование. Была потасовка, звучали угрозы.

«Я убивал и буду убивать таких!», - кричал парламентарий-оппозиционер Акакий Бобохидзе, принимавший когда-то участие в грузино-абхазском конфликте.

Сергей Гаврилов, чтобы сгладить накалившуюся ситуацию, покинул здание парламента. Но на улице его поджидали другие радикалы, которые забросали его яйцами.

Стоит напомнить, что год назад, на таком же заседании в Афинах, Сергей Гаврилов уже сидел в кресле председателя парламента. И тогда этот факт ни у кого не вызвал вопросов. В этом году российской делегации пришлось покинуть страну, но конфликт на заседании стал лишь поводом для дальнейших событий.

«Мы считаем, что это была спланированная акция. Потому что моментально были расставлены десятки камер. Лица, пришедшие на заседание, достали заранее подготовленные плакаты грязного, антирусского, оскорбительного содержания», - прокомментировал ситуацию российский депутат Сергей Гаврилов.

Из Украины подливал масла в огонь и Михаил Саакашвили, рассказывая со своей страницы в Facebook о российских оккупантах.

«Людям уже осточертело, когда они видят, что издеваются над национальными символами, что Россия оккупант, и огромное количество тбилисцев вышло на улицы. Но наш народ обязательно освободится. Даже когда это происходит ценой ушибов, крови», - говорил Михаил Саакашвили.

Оппозиционеры требовали отставок и досрочных выборов. Грузинские власти обвиняли в беспорядках Россию.

«Россия - наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия. Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это ее самое проверенное оружие», - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе раскритиковала действия властей. По ее мнению, российско-грузинские отношение отброшены на несколько лет назад. И не по вине России.

«Это не выгодно грузинскому народу, совершенно однозначно. Я думаю, это не выгодно и российскому народу. Это выгодно тем силам, которые не хотят сближения российско-грузинских отношений.Это выгодно конкретным радикальным силам, партии Саакашвили и другим. Это выгодно американским спецслужбам, которые не хотят допустить улучшения отношений между Грузией и Россией», - сказала Нино Бурджанадзе.

Агрессивно настроенная толпа продолжала возмущаться. Полиция, для ее усмирения, применяла водометы, резиновые пули и слезоточивый газ.

«Нет, ну фантастические же в Грузии политики: сами решили проводить у себя парламентский форум, сами же этому ужаснулись, сами друг друга постреляли, сами как и 30 лет назад не удосужились вспомнить про законы и политические институты, а на следующий день вся страна в плакатах "Россия виновата"», - написала в Facebook официальный представитель МИД Мария Захарова.

В скором времени спикер парламента Ираклий Кобахидзе, на чьем месте и сидел Сергей Гаврилов, заявил об отставке. Вместе с ним ушел и организатор Ассамблеи православия - Закария Куцнашвили. Но протестующие требовали, чтобы в отставку ушел глава МВД Георгия Гахария.

В связи с угрозой жизни и здоровью российских граждан, Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям перелеты из России в Грузию (с 8 июля 2019 года). И поручил правительству обеспечить возвращение россиян и их багажа домой.

Но уже сейчас российские туристы массово сдают билеты и путевки. И это в разгар летнего сезона. Только за прошлый год Грузию посетили 2 миллиона россиян, купив поездку через турагентства. Из 15 миллиардов долларов ВВП Грузии, 1 миллиард поступает от наших граждан. И отсутствие российских туристов в стране – это мощный удар по грузинской экономике. Но сейчас Грузия сама делает все, чтобы испортить отношения.