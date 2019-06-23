Трамп рассказал о большой ядерной сделке с Ираном

Президент США Дональд Трамп прокомментировал вероятность заключения ядерной сделки с Ираном. При этом глава Белого дома отметил, что формат договоренностей его принципиально не интересует.

Американский лидер заявил, что Европа может присоединиться к заключению сделки с официальным Тегераном.

«Мне все равно, какого рода сделка это будет. Это может быть отдельная сделка, между США и Ираном, а может быть включающая всех. Все, что приведет к результату: у них не должно быть ядерного оружия», - цитирует РИА Новости заявление американского лидера.

Ранее Трамп выразил уверенность, что власти Ирана систематически нарушают условия соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). К таким выводам президент США пришел после отказа Ирана допустить в страну международных инспекторов. Об этом Трамп рассказал в интервью телеканалу NBC.

В Тегеране санкции со стороны США восприняли, как нарушения договоренностей и объявили о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по национальной ядерной программе, а именно в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

На следующем этапе Иран грозит приостановить модернизацию реактора в Араке и отказаться от всех ограничений при обогащении урана.