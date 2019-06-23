В Совете Европы выступили за возращение России в ПАСЕ

Глава одной из политгрупп Парламентской ассамблеи Тини Кокс сообщил, что многие страны Совета Европы выступают за принятие проекта резолюции, позволяющей России участвовать в июньской сессии ПАСЕ.

«Многие правительства (стран Совета Европы- прим. ред.) выступают за принятие доклада Петры де Суттер (бельгийского парламентария - прим. ред.), чтобы делегации, которые еще не представлены в Ассамблее (в том числе и РФ), могли представить полномочия в ближайший вторник»,- приводят слова Тини Кокс РИА Новости.

В ПАСЕ в понедельник, 24 июня, планируется рассмотреть проект доклада бельгийского парламентария Петры де Суттер, а также ожидается избрание генерального секретаря совета Европы и судей ЕСПЧ.

Ранее стало известно, что Госдума РФ сформировала состав российских делегатов в ПАСЕ. Глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий не исключал возможного участия России в июньской сессии.

Напомним, что российскую делегацию лишили права голоса в апреле 2014 года, в связи с развернувшимися событиями на Украине, и воссоединением Крыма с РФ.