Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Совете Европы выступили за возращение России в ПАСЕ

Тамара Астапенкова
17:28 23.06.2019
Проект доклада на предоставление не представленным в Ассамблее делегациям полномочий планируется рассмотреть в понедельник.
В Совете Европы выступили за возращение России в ПАСЕ
© Фото: wikimedia

Глава одной из политгрупп Парламентской ассамблеи Тини Кокс сообщил, что многие страны Совета Европы выступают за принятие проекта резолюции, позволяющей России участвовать в июньской сессии ПАСЕ.

«Многие правительства (стран Совета Европы- прим. ред.) выступают за принятие доклада Петры де Суттер (бельгийского парламентария - прим. ред.), чтобы делегации, которые еще не представлены в Ассамблее (в том числе и РФ), могли представить полномочия в ближайший вторник»,-  приводят слова Тини Кокс РИА Новости.

В ПАСЕ в понедельник, 24 июня, планируется рассмотреть проект доклада бельгийского парламентария Петры де Суттер, а также ожидается избрание генерального секретаря совета Европы и судей ЕСПЧ.

Ранее стало известно, что Госдума РФ сформировала состав российских делегатов в ПАСЕ. Глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий не исключал возможного участия России в июньской сессии.

Напомним, что российскую делегацию лишили права голоса в апреле 2014 года, в связи с развернувшимися событиями на Украине, и воссоединением Крыма с РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.06.2019, 11:33
Пуск «Хризантемы-В» с новейшего Ми-28НМ: кадры первого применения самой мощной противотанковой ракеты в России
Дата23.06.2019, 11:33
Пуск «Хризантемы-В» с новейшего Ми-28НМ: кадры первого применения самой мощной противотанковой ракеты в России
Дата23.06.2019, 07:03
На голых кулаках: Лобов одержал убедительную победу над Малиньяджи
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата23.06.2019, 11:33
Пуск «Хризантемы-В» с новейшего Ми-28НМ: кадры первого применения самой мощной противотанковой ракеты в России
Дата22.06.2019, 13:30
«Западный фронт. Операция Память». Документальный фильм
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:03 В стране и мире
Глава МИД Ирана рассказал о втором нарушении границы американским дроном
16:03 В стране и мире
Убытки и психологическая травма: более 400 пилотов подали иск против Boeing
15:43 В стране и мире
Дмитрий Песков рассказал, что стало с теми, кто потерял записку для Путина
15:28 В стране и мире
В Центральной России температура упадет на 20 градусов
13:33 В стране и мире
Британские истребители по тревоге поднялись на сопровождение пассажирского самолета
События дня
События дня
Беспорядки в Грузии
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Серфинг на мотоцикле: байкер проехался по Москве-реке и влетел в уток
Видео
Тюлени исполнили мелодию из культовой саги «Звездных войн»: видео
Видео
Шепелев объяснил, почему скрывает ото всех сына Фриске
Видео
Порошенко поел плов из пластиковой посуды и погрустнел: видео
Видео
Земля в иллюминаторе видна: жесткая посадка самолета в Нигерии попала на видео
Видео
«Усыпление» человека в костюме льва шокировало настоящих хищников: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.