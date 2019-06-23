«Умный» гигант: огромный танкер с автопилотом показали на видео

В Китае презентовали первый в мире «интеллектуальный» нефтяной танкер. Огромное судно имеет размер в два футбольных поля и способно брать на борт 308 тысяч тонн груза. При этом, танкер может обходиться практически без экипажа, которому остается лишь контролировать работу автоматики и вспомогательных систем.

В недрах гиганта скрыта целая россыпь инноваций, включая автопилотную навигацию, «умное» управление системами распределения жидких грузов и энергоэффективности, сообщает CGTN.

Танкер длиной 300 метров получил соответствующее название - «Новое путешествие». По мнению его разработчиков, будущее грузовых перевозок именно за такими системами, так как они способны вывести экономическую эффективность, экологическую безопасность и логистику морского движения на высший уровень.

«Новое путешествие» сошло со стапелей национальной судостроительной корпорации и полностью готово к эксплуатации.