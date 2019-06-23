Глава МИД Ирана рассказал о втором нарушении границы американским дроном
Министр иностранных дел Ирана предположил, что Вашингтон планирует обвинить в атаке на нефтяные танкеры в Оманском заливе международных террористов.
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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США и ранее предпринимали попытки вторгнуться в воздушное пространство его страны, посредством разведывательных дронов.
В качестве доказательства, дипломат разместил в своем микроблоке в Twitter карту, на которой, по его словам, изображена траектория полета еще одного американского беспилотника, который был замечен в небе у границы с Ираном 26 мая.
В минувший четверг ПВО Ирана сбили разведывательный беспилотник США Global Hawk, который по утверждениям командования Корпуса стажей исламской революции, несколько раз нарушил воздушную границу государства прежде чем был уничтожен.