Глава МИД Ирана рассказал о втором нарушении границы американским дроном

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США и ранее предпринимали попытки вторгнуться в воздушное пространство его страны, посредством разведывательных дронов.

В качестве доказательства, дипломат разместил в своем микроблоке в Twitter карту, на которой, по его словам, изображена траектория полета еще одного американского беспилотника, который был замечен в небе у границы с Ираном 26 мая.

© JZarif, twitter

В минувший четверг ПВО Ирана сбили разведывательный беспилотник США Global Hawk, который по утверждениям командования Корпуса стажей исламской революции, несколько раз нарушил воздушную границу государства прежде чем был уничтожен.