В Центральной России температура упадет на 20 градусов

Центральную Россию ожидает похолодание на 20°С. Об этом сообщил главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По прогнозам синоптиков, в столицу и еще ряд регионов Центральной России придет осенняя погода. Столбики термометров опустятся до показателей сентября. В конце следующей недели ночью температура воздуха может прогреться лишь до +5 +10°С, а днем - до +12 +17°С.

Причина непогоды - североатлантический циклон, который надвигается на Центральную Россию и достигнет ее в пятницу. На следующей неделе также ожидаются проливные дожди. По прогнозам синоптиков, за три дня в регионе может выпасть до 30% месячной нормы осадков.