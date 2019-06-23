Серфинг на мотоцикле: байкер проехался по Москве-реке и влетел в уток
В ходе испытаний никто не пострадал.
© Видео: ТРК "Звезда"
Московские мотоциклисты переделали эндуро в амфибию и решили испытать его на воде. Впечатляющий ролик с серфингом на мотоцикле байкеры разместили в Сети.
«Тест-драйв» проходил на Москве-реке. Мотоциклист стартовал с пляжа района Щукино, около шлюза в Тушино он развернулся на 180 градусов в ограниченном пространстве, после чего направился в Строгинскую пойму. Там он въехал в стаю уток. А завершилось все эпичным финалом - байк начал быстро идти ко дну.
Никто в ходе испытаний не пострадал. В качестве извинений за нарушенный покой байкер накормил уток хлебом.