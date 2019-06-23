Убытки и психологическая травма: более 400 пилотов подали иск против Boeing

Более 400 пилотов гражданской авиации, подготовленных для полетов на самолетах Boeing 737 MAX, подали групповой иск против компании производителя. Поводом для недовольства летчиков стало то, что по их мнению, корпорация Boeing намеренно скрывала информацию о дефектах в компьютеризованных системах управления самолетом данной модификации, сообщает телеканала ABC News.

В своих исковых требованиях пилоты говорят о финансовых убытках от приостановки полетов данной модификации лайнера и психологических проблемах, с которыми они столкнулись сидя за штурвалом именно этой модели.

«Корпорация Boeing принимала участие в беспрецедентном сокрытии известных ей дефектов при конструировании MAX, которые, по-видимому, стали причиной катастрофы двух самолетов данной модификации и дальнейшей приостановки эксплуатации данной модели по всему миру», - говорится в документах суда, к которым получили доступ журналисты телеканала.

Слушания по делу назначены на 21 октября 2019 года и пройдут в Чикаго. Полеты пассажирских самолетов Boeing 737 MAX были приостановлены по всему миру после двух резонансных авиакатастроф, жертвами которых в общей сложности стали 346 человек.

В ноябре прошлого года потерпел катастрофу самолет авиакомпании Lion Air, а в марте этого года – лайнер Ethiopian Airlines. В обоих случаях эксперты пришли к выводу, что возможными причинами трагедии могли стать ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS).

В корпорации Boeing заявили, что работают на устранением дефектов и разрабатывают новое программное обеспечение для самолета.