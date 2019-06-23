Дмитрий Песков рассказал, что стало с теми, кто потерял записку для Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал нашумевшую историю с запиской от женщины, которую потеряли помощники Владимира Путина.

«Те, кто потерял записку, больше ничего не теряли. Это я могу с уверенностью сказать. А эту женщину действительно так и не нашли», - сказал Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Об истории с запиской рассказал сам Владимир Путин во время «Прямой линии». По его словам, это эпизод, за который ему до сих пор стыдно.

Путин рассказал, как в начале 2000-х годов к нему подошла пожилая женщина и упала перед ним на колени. Она передала главе государства записку, которую он отдал своим помощникам. А те ее потеряли. Владимир Путин также добавил, что с тех пор, когда к нему обращаются с просьбами, он старается сразу же отреагировать.