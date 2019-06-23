В Кремле объяснили уникальность «Прямой линии» с Владимиром Путиным

«Прямая линия» с президентом является уникальным проектом, не имеющим аналогов в мире. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в интервью программы «Москва. Кремль. Путин».

По словам представителя Кремля, европейские лидеры так и не решились перенять этот опыт. Хотя представители многих зарубежных делегаций, посещавших Москву с официальными визитами, намеревались организовать подобный формат общения с гражданами в своих странах.

«Где-то в районе 2007 или 2008 года к нам в администрацию приходили из разных европейских стран несколько делегаций, которые просили рассказать, как происходит это уникальное общение в прямом эфире Путина с народом», - вспомнил Песков.

Очередная, уже 17 по счету, «Прямая линия» Владимира Путина, состоялась в Москве в минувший четверг. В общей сложности она продлилась 4 часа 8 минут. Два миллиона 645 тысяч обращений было зафиксировано до и после начала разговора. Президент ответил на 81 вопрос.

Самыми волнующими россиян темами стали внутренняя политика, экономика, здравоохранение и социальная сфера.