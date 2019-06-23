Впервые на ЕГЭ школьница набрала 100 баллов по китайскому языку

Юная жительница Москвы Анастасия Андрюнина стала единственной школьницей в России, кто сумел набрать 100 баллов на ЕГЭ по китайскому языку. В этом году данный экзамен был проведен впервые. Отличившуюся ученицу поздравил мэр столицы Сергей Собянин.

«Это москвичка Анастасия Андрюнина. Она единственная школьница в России, которая получила 100 баллов на ЕГЭ по китайскому языку... Поздравляю, Настя!» - Написал Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

По словам градоначальника, девушка учится в школе 1517, расположенной в районе Хорошево-Мневники.

В этом году школьники имели право выбора между базовым и профильным уровнями сдачи ЕГЭ, которые, соответственно, отличались сложностью заданий. Количество тех, кто не смог набрать минимальный балл на более простом варианте экзамена, сократилось по сравнению с предыдущими годами на пять тысяч человек.