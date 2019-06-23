Шепелев объяснил, почему скрывает ото всех сына Фриске

Ведущий Дмитрий Шепелев рассказал, почему старается не показывать своего сына Платона в социальных сетях. После того, как не стало матери ребенка и гражданской супруги Шепелева, певицы Жанны Фриске, ведущий старается оградить его от ненужного внимания.

Мужчина опубликовал в своем Instagram видео, в котором подробно объясняет свое поведение. В целом, его слова сводятся к тому, что Платон сам решит, нужно ему людское внимание или нет, когда вырастет.

«Сына может ждать консерватория, он очень музыкально одаренный мальчик. Или поле Лиги Чемпионов, он играет в футбол – тогда его, конечно же, узнают, у него все для этого есть. А может, его ждет научная лаборатория, в которой слава вообще не имеет значения. Поэтому, когда он станет старше, пусть решит сам, нужно ему это внимание, или нет», - сказал Шепелев.

Напомним, в 2015 году в результате продолжительной болезни умерла певица Жанна Фриске. Она стала известной, выступая в составе группы «Блестящие» в 90-х, а в начале 2000-х начала сольную карьеру. После ее смерти Дмитрий Шепелев полностью взял на себя воспитание их общего ребенка.