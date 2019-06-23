В Грузии футболисты вышли на игры в майках с националистическими лозунгами

Во время матчей 19-го тура чемпионата Грузии футболисты некоторых команд после беспорядков в Тбилиси вышли на поле в майках с националистическими лозунгами.

В частности, таким образом свое отношение к ситуации выразили игроки таких команд, как «Торпедо» из Кутаиси, «Локомотива» из Тбилиси и «Рустави» из одноименного города.

Как сообщает портал «Грузия Online», «торпедовцы» сыграли в черных майках матч на стадионе имени 26 мая в Цхалтубо; «Локомотив» и «Рустави» вышли в белых на стадион «Михаил Месхи - 2».

Напомним, во время проведения генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси грузинские оппозиционеры напали на главу российской делегации из-за того, что он якобы сел не на то место. Беспорядки стали массовыми и вылились в штурм местного парламента. Глава Грузии Саломе Зурабишвили назвала акции протеста «очень большим преступлением» и попыталась обвинить в случившемся Москву. Позже российский лидер Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию.