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В Грузии футболисты вышли на игры в майках с националистическими лозунгами

Егор Левин
14:25 23.06.2019
Свою позицию выразили игроки «Торпедо», «Локомотива» и «Рустави».
В Грузии футболисты вышли на игры в майках с националистическими лозунгами
© Фото: Александр Имедашвили, РИА Новости

Во время матчей 19-го тура чемпионата Грузии футболисты некоторых команд после беспорядков в Тбилиси вышли на поле в майках с националистическими лозунгами.

В частности, таким образом свое отношение к ситуации выразили игроки таких команд, как «Торпедо» из Кутаиси, «Локомотива» из Тбилиси и «Рустави» из одноименного города.

Как сообщает портал «Грузия Online», «торпедовцы» сыграли в черных майках матч на стадионе имени 26 мая в Цхалтубо; «Локомотив» и «Рустави» вышли в белых на стадион «Михаил Месхи - 2».

Напомним, во время проведения генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси грузинские оппозиционеры напали на главу российской делегации из-за того, что он якобы сел не на то место. Беспорядки стали массовыми и вылились в штурм местного парламента. Глава Грузии Саломе Зурабишвили назвала акции протеста «очень большим преступлением» и попыталась обвинить в случившемся Москву. Позже российский лидер Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию.

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