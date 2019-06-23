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Тюлени исполнили мелодию из культовой саги «Звездных войн»: видео

Кристина Волкова
14:16 23.06.2019
Более того, по заявлению ученых, в процессе обучения животным также удалось скопировать человеческую речь.
© Видео: Telegraph, YouTube © Фото: The Telegraph, youtube

Шотландские ученые из университета Сент-Эндрюс доказали, что длинномордые тюлени могут имитировать звук человеческих слов, а также воспроизводить мелодии из кинофильма «Звездные войны» и колыбельную «Twinkle, Twinkle, Little Star».

Группа специалистов проводила работу с тремя тюленями, наблюдая за ними с рождения, чтобы зафиксировать их «естественный репертуар» на аудио. После этого ученые составляли единую мелодию и включали ее слушать тюленям по несколько раз. Именно таким образом происходил процесс обучение животных.

На видео, опубликованным The Telegraph на YouTube видно, как один из тюленей по кличке Золя копирует ноты песни «Twinkle, Twinkle, Little Star». Другой представитель вида копирует знаменитую музыкальную тему из «Звездных войн».

Результаты исследования группы были опубликованы в журнале Current Biology. Как выяснилось, тюлени используют те же структуры гортани, что и люди.

«Требуются сотни тренировок, чтобы научить их чему-то новому, но, как только они улавливают смысл, могут довольно хорошо скопировать новый звук с первой попытки», - отметил автор эксперимента, профессор Винсент Яник из Шотландского института океанов при университете Сент-Эндрю.

Более того, в процессе обучения животным даже удалось скопировать человеческую речь. Отмечается также, что во время тренировок точность воспроизведения достигла 80-ти процентов.

Ведущий исследователь доктор Аманда Стэнсбери, которая сейчас работает в зоопарке Эль-Пасо в Техасе, заявила, что она была поражена тем, насколько хорошо тюлени могут имитировать звуки.

«Копии не были идеальными, но, учитывая, что это не типичные звуки для данных животных, результат впечатляет», - сказала Стэнсбери.

Исследователь подчеркнула, что существует лишь несколько видов млекопитающих, которые могут повторить человеческие звуки. Это, например, киты, дельфины и слоны. А наши близкие родственники, шимпанзе и гориллы, едва наделены вокальными навыками.

Тот факт, что китовые используют свой голосовой тракт так же, как и люди, подтверждает мнение, что генетика и обучение влияют на голосовые навыки. Знание об этом может в будущем помочь в разработке новых методов изучения речевых нарушений.

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