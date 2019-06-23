СМИ: Ким Чен Ын получил от Трампа письмо с «интересным содержанием»

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа. Об этом пишет «Ренхап».

В материале отмечается, что, прочитав письмо американского лидера, Ким Чен Ын «с удовлетворением» назвал его содержание «отличным».

При этом информагентство не уточнило о чем именно говорилось в письме.

«Ким Чен Ын всерьез намерен рассмотреть интересное содержание (письма - прим. ред.)», - пишет «Ренхап».

Ранее Ким Чен Ын заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом. В ответ на это президент США написал в своем Twitter, что считает «превосходными» отношения с северокорейским лидером, а также то, что такая встреча будет «полезной».