В США показали самую уродливую собаку-«президента»

В США прошел конкурс на звание самой уродливой собаки в мире. Обладателем почетного титула стал уличный пес по кличке Бродяга. Среди конкурентов его выделили за постоянно торчащий из пасти кончик языка и «шевелюру».

В оригинале кличка пса звучит как «Scamp the Trump», что также является своеобразной отсылкой к президенту США Дональду Трампу. Хаотично разбросанная «прическа» Бродяги, его кривые лапки и косые глаза вызвали у судей и зрителей конкурса прямые ассоциации с внешним видом американского лидера.

Бродягу нашли в Комптоне, одном из самых криминальных районов Лос-Анджелеса. По словам хозяйки, внешний вид пса много раз пытались привести хоть в какую-то норму, но его шерсть продолжает упрямо виться седыми дредами по всему телу.

Конкурс на звание самой уродливой собаки прошел в США уже в 31-й раз. Как утверждают организаторы, несмотря на название, конкурс призван продемонстрировать животных, отличающихся от других внешне, с хорошей стороны.