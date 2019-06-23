Британские истребители по тревоге поднялись на сопровождение пассажирского самолета

Истребители британских ВВС были подняты для сопровождения пассажирского самолета авиакомпании Ryanair из Лондона в турецкий Даламан. Поводом послужило неадекватное поведение одной из пассажирок, сообщает CNN. По словам свидетелей, она пыталась проникнуть в кабину пилотов и открыть дверь в салоне.

Очевидцы рассказали, что женщину удерживали шесть человек. Она кричала и кусала людей. Экипаж принял решение вернуться в Лондон.

Истребители британских ВВС, поднявшись в воздух, преодолели звуковой барьер, что вызвало настоящий переполох в расположенном поблизости городе Харлоу. Местные жители приняли звуковой удар за взрыв и обратились в полицию.

Как сообщили местные правоохранители, 25-летняя пассажирка злополучного рейса была арестована по подозрению в двух нападениях и угрозе для самолета.