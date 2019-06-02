Огонь охватил здание ресторана в центре Москвы: видео
Одноэтажное здание полыхает по адресу Пятницкая, дом 26.
© Видео: Marija Kolinichenko, Rose Milano, Youtube © Фото: Rose Milano, Youtube
Крупный пожар разгорелся в ресторане «Вилла Паста» в самом центре Москвы.
Информация о возгорании поступила в МЧС в 1.29 утра. На место сразу выдвинулись спасатели, рассказали в ведомстве.
Уточняется, что площадь пожара составляет около ста квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения занимаются ликвидацией огня.
Кадры с места в интернете публикуют очевидцы.
Информации о пострадавших не поступало.